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Україну накриє мокрим снігом — синоптик Діденко описала погоду

21 січня 2025 13:18
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода на завтра 22 січня в Україні — прогноз від синоптика Наталки Діденко
Жінка ховається під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні у середу, 22 січня, прогнозується погіршення погоди — можливе зниження температури та дощі з мокрим снігом. Подекуди можливий рвучкий вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

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Наталка Діденко прогнозує що у Києві цього дня очікується хмарна погода. У другій половині дня та ввечері можливий дощ та мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від 0 °C вночі до +2…+3 °C удень. Вітер буде рвучким південно-східного напрямку.

Погода в Україні 22 січня

Погода в Україні 22 січня
Карта температур. Фото: Wetterpade

По всій Україні 22 січня температура повітря становитиме +1…+4 °C, а на півдні буде дещо тепліше — +3…+7 °C.

У східних регіонах буде трохи холодніше — від -1 °C до +2 °C. Місцями на заході, півночі, у центрі та на півдні країни можливий дощ та мокрий сніг. Тим часом для східних областей опадів не прогнозують. Вітер за прогнозами буде рвучким, південно-східним, а на сході — з сильними поривами до 15 — 20 м/с.

Наталка Діденко прогнозує, що вже за кілька днів, з п'ятниці 24 січня, можливе незначне потепління по всій території України. 

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду на сьогодні, 21 січня, та пояснили, де можливе різке погіршення погодних умов. 

А астросиноптики попередили про кілька спалахів на Сонці та відповіли, чи будуть магнітні бурі у вівторок, 21 січня. 

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