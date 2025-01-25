Погода завтра, 26 января, в Украине — Укргидрометцентр

Туман. Фото иллюстративное: pexels.com

Прогноз погоды на воскресенье, 26 января, дали синоптики. Будет преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами ожидаются туманы.

Об этом в пятницу, 24 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Преимущественно южный ветер будет дуть со скоростью 3–10 м/с.

Карта температур от Meteopost.com

Температура ночью будет держаться в пределах -1...+4 °С. Днем воздух будет прогреваться до +2...+9 °С, а в Крыму — до +10...+13 °С.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность" от Укргидрометцентра

Из-за оттепели на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III, оранжевого, уровня).

Напомним, по прогнозу синоптиков, выходные 25 и 26 января в Украине будут без существенных осадков. Ожидается потепление, местами до +11 °С. Правда, в субботу, 25 января, погодные условия во всех регионах будут опасными из-за тумана.

Также мы сообщали, что в субботу, 25 января, в некоторых регионах Украины ночью возможны осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега. Речь идет о восточных, южных и Днепропетровской областях.