Погода сьогодні 25 січня в Україні - Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка йде у момент, коли падає мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 25 січня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно, без істотних опадів. Проте на півдні, сході країни та Дніпропетровській області вночі очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вночі та вранці в Україні очікується туман.

Про це у п'ятницю, 24 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 25 січня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південний та південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становила від +3...-2 °С (в Карпатах -2...-7 °С), вдень буде +1...+6 °С. Тим часом у південних областях та в Криму вночі було +2...+7 °С, вдень очікується +6...+11 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області 25 січня буде хмарно, без істотних опадів. Вранці, як і вночі, очікується туман. Вітер дутиме південний зі швидкістю 3,8 м/с. Температура вночі становила +3...-2 °С, вдень буде +1...+6 °С.

Тим часом у Києві вночі 0...+2 °С, вдень +3...+5 °С

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, субота в Україні буде переважно хмарною. Опади, невеликий дощ або мокрий сніг, пройдуть 25-го січня на півдні, у центрі та на сході. Вітер очікується південних напрямків, помірний або ж невеликий. Сьогодні впродовж дня очікується +3...+7 °С, у південній частині +6...+11 °С.

У Києві в суботу, як прогнозує Діденко, буде хмарно, без істотних опадів. В денні години в столиці очікується температура +4...+6 °С.

Нагадаємо, нещодавно ми вже писали, що у вихідні, 25-26 січня, в Україні не очікується істотних опадів. Синоптики прогнозують теплу погоду. Разом з тим, в суботу через туман у всіх регіонах оголошено небезпеку.

Також ми писали, що у Львові та області сьогодні теж буде хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів цього дня не прогнозують.