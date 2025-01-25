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Будет туман и мокрый снег — прогноз погоды на сегодня

25 января 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сегодня 25 января в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Женщина идет в момент, когда падает мокрый снег. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на субботу, 25 января, сообщили синоптики. В этот день будет облачно, без существенных осадков. Однако на юге, востоке страны и в Днепропетровской области ночью ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром в Украине ожидается туман.

Об этом в пятницу, 24 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью составит от +3...-2 °С (в Карпатах -2...-7 °С), днем будет +1...+6 °С. В то же время в южных областях и в Крыму ночью было +2...+7 °С, днем ожидается +6...+11 °С.

Будет туман и мокрый снег - прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области 25 января будет облачно, без существенных осадков. Утром, как и ночью, ожидается туман. Ветер будет дуть южный со скоростью 3,8 м/с. Температура ночью составила +3...-2 °С, днем будет +1...+6 °С.

Тем временем в Киеве ночью 0...+2 °С, днем +3...+5 °С

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, суббота в Украине будет преимущественно облачной. Осадки, небольшой дождь или мокрый снег, пройдут 25-го января на юге, в центре и на востоке. Ветер ожидается южных направлений, умеренный или небольшой. Сегодня в течение дня ожидается +3...+7 °С, в южной части +6...+11 °С.

В Киеве в субботу, как прогнозирует Диденко, будет облачно, без существенных осадков. В дневные часы в столице ожидается температура +4...+6 °С.

Напомним, недавно мы уже писали, что в выходные, 25-26 января, в Украине не ожидается существенных осадков. Синоптики прогнозируют теплую погоду. Вместе с тем, в субботу из-за тумана во всех регионах объявлена опасность.

Также мы писали, что во Львове и области сегодня тоже будет облачная погода с прояснениями. Существенных осадков в этот день не прогнозируют.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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