Погода завтра, 26 січня, в Україні — Укргідрометцентр

Україна в тумані — синоптики спрогнозували погоду на завтра
Прогноз погоди на неділю, 26 січня, надали синоптики. Буде переважно без опадів, однак уночі та вранці подекуди очікуються тумани.
Про це в п'ятницю, 24 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 26 січня
Переважно південний вітер дутиме зі швидкістю 3–10 м/с.
Температура вночі триматиметься в межах -1...+4 °С. Удень повітря прогріватиметься до +2...+9 °С, а у Криму — до +10...+13 °С.
Попередження про сніголавинну небезпеку
Через відлигу на високогiр’ї Iвано-Франкiвської області очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевого, рівня).
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, вихідні 25 та 26 січня в Україні будуть без істотних опадів. Очікується потепління, подекуди до +11 °С. Щоправда, у суботу, 25 січня, погодні умови в усіх регіонах будуть небезпечними через туман.
Також ми повідомляли, що в суботу, 25 січня, в деяких регіонах України вночі можливі опади у вигляді невеликого дощу та мокрого снігу. Йдеться про східні, південні та Дніпропетровську області.
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