Погода завтра, 26 січня, в Україні — Укргідрометцентр

Туман. Фото ілюстративне: pexels.com

Прогноз погоди на неділю, 26 січня, надали синоптики. Буде переважно без опадів, однак уночі та вранці подекуди очікуються тумани.

Про це в п'ятницю, 24 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Переважно південний вітер дутиме зі швидкістю 3–10 м/с.

Карта температур від Meteopost.com

Температура вночі триматиметься в межах -1...+4 °С. Удень повітря прогріватиметься до +2...+9 °С, а у Криму — до +10...+13 °С.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека" від Укргідрометцентру

Через відлигу на високогiр’ї Iвано-Франкiвської області очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевого, рівня).

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, вихідні 25 та 26 січня в Україні будуть без істотних опадів. Очікується потепління, подекуди до +11 °С. Щоправда, у суботу, 25 січня, погодні умови в усіх регіонах будуть небезпечними через туман.

Також ми повідомляли, що в суботу, 25 січня, в деяких регіонах України вночі можливі опади у вигляді невеликого дощу та мокрого снігу. Йдеться про східні, південні та Дніпропетровську області.