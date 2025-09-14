Видео
В Китае ПВО сбила в небе неизвестный объект — видео

В Китае ПВО сбила в небе неизвестный объект — видео

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 23:33
Работа ПВО в небе над Китаем — сбили неизвестный объект
Неизвестный объект в небе над Китаем ночью 12 сентября. Фото: кадр из видео

В ночь на 12 сентября в небе над Вэйфаном в китайской провинции Шаньдун появился неизвестный объект. Его сбили силы ПВО.

Об этом сообщило издание World Journal.

Читайте также:

Что известно о сбитии цели над Китаем

По словам местных жителей ночью было слышно два взрыва, после чего объект упал. Одни очевидцы предполагают, что это испытывали ракету-перехватчик. Другие считают, что силам ПВО удалось попасть в метеорит или даже в НЛО.

Автор видео написал, что работа ПВО напомнила ему межзвездную войну. Свидетели отмечают, что видели в небе объект, который двигался с большой скоростью. Траектория этой цели была похожа на параболу.

Работники Бюро по чрезвычайным ситуациям Вейфана заявили, что никакой информации об этом пока не имеют.

Напомним, астрономы обнаружили новый межзвездный объект. Предполагают, что это или гигантская комета, или явление, которое ранее еще не наблюдали.

Также мы сообщали об обнаружении планеты Kepler-725c. Этот астрономический объект похож на Землю и вращается вокруг звезды. Ученые не исключают, что на этой планете может быть жизнь.

Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
