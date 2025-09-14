Робота ППО в небі над Китаєм — збили невідомий об'єкт

Невідомий об'єкт у небі над Китаєм уночі 12 вересня. Фото: кадр із відео

У ніч проти 12 вересня в небі над Вейфаном у китайській провінції Шаньдун з'явився невідомий об'єкт. Його збили сили ППО.

Про це повідомило видання World Journal.

Що відомо про збиття цілі над Китаєм

За словами місцевих жителів, уночі було чутно два вибухи, після чого об'єкт впав. Одні очевидці припускають, що це випробовували ракету-перехоплювач. Інші вважають, що силам ППО вдалося влучити в метеорит або навіть у НЛО.

Автор відео написав, що робота ППО нагадала йому міжзоряну війну. Свідки зазначають, що бачили в небі об'єкт, який рухався з великою швидкістю. Траєкторія цією цілі була схожа на параболу.

Працівники Бюро з надзвичайних ситуацій Вейфана заявили, що жодної інформації щодо цього наразі не мають.

Нагадаємо, астрономи виявили новий міжзоряний об'єкт. Припускають, що це або гігантська комета, або явище, яке раніше ще не спостерігали.

Також ми повідомляли про виявлення планети Kepler-725c. Цей астрономічний об'єкт схожий на Землю й обертається навколо зорі. Науковці не виключають, що на цій планеті може бути життя.