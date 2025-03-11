Прогноз погоды в Харькове 12 марта — какой будет погода

В Харьков идет весенняя жара — прогноз погоды на завтра
Погода в Харькове и области во вторник, 12 марта, будет сухой — ожидается переменная облачность. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Харькове и области 12 марта
По прогнозам синоптиков, в области ночью возможен слабый туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, днем потеплеет до +15...+20 °С.
В Харькове осадков не прогнозируют, ночью возможен слабый туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с. Температура ночью +7...+9 °С, днем +16...+18 °С.
В регионе объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за сильных порывов ветра.
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала в некоторых регионах штормовой ветер и дожди. В частности, в Киеве 12 марта ожидается непогода.
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