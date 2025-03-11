Прогноз погоды в Харькове 12 марта — какой будет погода

Молодые люди наслаждаются теплом в парке. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Харькове и области во вторник, 12 марта, будет сухой — ожидается переменная облачность. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харькове и области 12 марта

По прогнозам синоптиков, в области ночью возможен слабый туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, днем потеплеет до +15...+20 °С.

В Харькове осадков не прогнозируют, ночью возможен слабый туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с. Температура ночью +7...+9 °С, днем +16...+18 °С.

В регионе объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за сильных порывов ветра.

Предупреждение о сильных порывах ветра. Фото: ХРЦГ

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала в некоторых регионах штормовой ветер и дожди. В частности, в Киеве 12 марта ожидается непогода.