Прогноз погоди у Харкові 12 березня — якою буде погода

Молоді люди насолоджуються теплом у парку. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода у Харкові та області у вівторок, 12 березня, буде сухою — очікується мінлива хмарність. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Харкові та області 12 березня

За прогнозами синоптиків, в області уночі можливий слабкий туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, удень потеплішає до +15…+20 °С.

У Харкові опадів не прогнозують, уночі можливий слабкий туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, з поривами 15-20 м/с. Температура вночі +7…+9 °С, удень +16…+18 °С.

У регіоні оголошено перший рівень небезпеки (жовтий) через сильні пориви вітру.

Попередження про сильні пориви вітру. Фото: ХРЦГ

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала у деяких регіонах штормовий вітер та дощі. Зокрема, у Києві 12 березня очікується негода.