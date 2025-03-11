Прогноз погоди у Харкові 12 березня — якою буде погода

До Харкова йде весняна спека — прогноз погоди на завтра
Погода у Харкові та області у вівторок, 12 березня, буде сухою — очікується мінлива хмарність. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Прогноз погоди у Харкові та області 12 березня
За прогнозами синоптиків, в області уночі можливий слабкий туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, удень потеплішає до +15…+20 °С.
У Харкові опадів не прогнозують, уночі можливий слабкий туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, з поривами 15-20 м/с. Температура вночі +7…+9 °С, удень +16…+18 °С.
У регіоні оголошено перший рівень небезпеки (жовтий) через сильні пориви вітру.
Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала у деяких регіонах штормовий вітер та дощі. Зокрема, у Києві 12 березня очікується негода.
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