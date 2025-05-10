Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Метео В Карпатах ударил сильный мороз — в ГСЧС рассказали о ситуации

В Карпатах ударил сильный мороз — в ГСЧС рассказали о ситуации

Ua en ru
Дата публикации 10 мая 2025 14:00
На горе Поп Иван Черногорский ударил мороз -7 °С
Обсерватория "Белый слон" на вершине Поп Иван. Иллюстративное фото: Василий Фицак

В субботу, 10 мая, на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат — горе Поп Иван Черногорский — ударил мороз. Там также сохраняется снежный покров.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Реклама
Читайте также:

Мороз в Карпатах

По информации ГСЧС, по состоянию на утро на горе Поп Иван Черногорский наблюдается ясная погода. Ветер северо-западного направления, скоростью до 7 м/с.

"Температура воздуха составляет -7 °С", — говорится в сообщении.

Піп Іван Чорногірський мороз
Вершина Поп Иван. Фото: ГСЧС

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине 11 мая будет дождливой и прохладной. Во всех областях сохранится аномально низкая температура воздуха из-за господства холодной воздушной массы арктического происхождения.

погода Карпаты ГСЧС горы морозы погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /