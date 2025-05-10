На горе Поп Иван Черногорский ударил мороз -7 °С

Обсерватория "Белый слон" на вершине Поп Иван. Иллюстративное фото: Василий Фицак

В субботу, 10 мая, на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат — горе Поп Иван Черногорский — ударил мороз. Там также сохраняется снежный покров.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По информации ГСЧС, по состоянию на утро на горе Поп Иван Черногорский наблюдается ясная погода. Ветер северо-западного направления, скоростью до 7 м/с.

"Температура воздуха составляет -7 °С", — говорится в сообщении.

Вершина Поп Иван. Фото: ГСЧС

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине 11 мая будет дождливой и прохладной. Во всех областях сохранится аномально низкая температура воздуха из-за господства холодной воздушной массы арктического происхождения.