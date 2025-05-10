На горе Поп Иван Черногорский ударил мороз -7 °С

В Карпатах ударил сильный мороз — в ГСЧС рассказали о ситуации
В субботу, 10 мая, на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат — горе Поп Иван Черногорский — ударил мороз. Там также сохраняется снежный покров.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Мороз в Карпатах
По информации ГСЧС, по состоянию на утро на горе Поп Иван Черногорский наблюдается ясная погода. Ветер северо-западного направления, скоростью до 7 м/с.
"Температура воздуха составляет -7 °С", — говорится в сообщении.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине 11 мая будет дождливой и прохладной. Во всех областях сохранится аномально низкая температура воздуха из-за господства холодной воздушной массы арктического происхождения.
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