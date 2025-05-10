Прогноз погоди в Україні на завтра 11 травня від Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 11 травня, буде з дощами. Крім того, у нічні години є ймовірність заморозків на ґрунті.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 11 травня

Через вплив атмосферних фронтів у більшості регіонів очікуються опади різної сили, водночас у Луганській та Донецькій областях переважатиме суха погода.

Погода в Україні 11 травня. Фото: Meteopost

Практично повсюди очікується +9...+14 °C, на півдні — +13...+17 °C. При проясненнях вночі можливі заморозки на ґрунті.

Погода в Києві 11 травня

У столиці дощитиме майже протягом всієї доби. Максимальна температура повітря завтра у столиці +11 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики попередили, що 11 травня у Карпатах будуть сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

А магнітних бур сьогодні не прогнозується. Однак магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані.