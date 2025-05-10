Прогноз погоди в Україні на завтра 11 травня від Наталки Діденко

Сильні опади та заморозки — Діденко попередила про негоду завтра
Погода в Україні завтра, 11 травня, буде з дощами. Крім того, у нічні години є ймовірність заморозків на ґрунті.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 11 травня
Через вплив атмосферних фронтів у більшості регіонів очікуються опади різної сили, водночас у Луганській та Донецькій областях переважатиме суха погода.
Практично повсюди очікується +9...+14 °C, на півдні — +13...+17 °C. При проясненнях вночі можливі заморозки на ґрунті.
Погода в Києві 11 травня
У столиці дощитиме майже протягом всієї доби. Максимальна температура повітря завтра у столиці +11 °C.
Нагадаємо, синоптики попередили, що 11 травня у Карпатах будуть сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу.
А магнітних бур сьогодні не прогнозується. Однак магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані.
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