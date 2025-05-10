Прогноз погоды в Украине на завтра 11 мая от Наталки Диденко

Осадки и заморозки — Диденко предупредила о непогоде завтра
Погода в Украине завтра, 11 мая, будет с дождями. Кроме того, в ночные часы есть вероятность заморозков на почве.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 11 мая
Из-за влияния атмосферных фронтов в большинстве регионов ожидаются осадки разной силы, в то же время в Луганской и Донецкой областях будет преобладать сухая погода.
Практически повсюду ожидается +9...+14 °C, на юге — +13...+17 °C. При прояснениях ночью возможны заморозки на почве.
Погода в Киеве 11 мая
В столице будет дождливо почти в течение всех суток. Максимальная температура воздуха завтра в столице +11 °C.
Напомним, синоптики предупредили, что 11 мая в Карпатах будут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.
А магнитных бурь сегодня не прогнозируется. Однако магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии.
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