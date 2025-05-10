Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати

Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

У суботу, 10 травня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. Однак, попри це, варто все ж подбати про своє здоров’я, і прислухатися до організму.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 10 травня

У суботу, 10 травня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося дев'ять спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного рівня до активного. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 10 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 32.

Чоловік тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я

Зауважимо, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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