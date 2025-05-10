Магнитные бури сегодня — чего ожидать

Женщина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

В субботу, 10 мая, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Однако, несмотря на это, стоит все же позаботиться о своем здоровье, и прислушаться к организму.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 10 мая

В субботу, 10 мая, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного уровня до активного. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 10 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 32.

Мужчина держится за голову из-за сильной боли. Фото: Freepik

Влияют ли магнитные бури на здоровье

Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

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