Магнитные бури сегодня — чего ожидать

Следует позаботиться о здоровье — прогноз магнитных бурь
В субботу, 10 мая, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Однако, несмотря на это, стоит все же позаботиться о своем здоровье, и прислушаться к организму.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 10 мая
В субботу, 10 мая, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного уровня до активного. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 10 мая
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 32.
Влияют ли магнитные бури на здоровье
Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Недавно врач объясняла, можно ли игнорировать вечерний аппетит и ложиться спать голодным.
Также мы писали о восьми привычках, которые изменят жизнь и помогут стать счастливее.
Читайте Новини.LIVE!