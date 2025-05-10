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У Карпатах вдарив сильний мороз — в ДСНС розповіли про ситуацію

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Дата публікації: 10 травня 2025 14:00
На горі Піп Іван Чорногірський вдарив мороз -7 °С
Обсерваторія "Білий слон" на вершині Піп Іван. Ілюстративне фото: Василь Фіцак

У суботу, 10 травня, на одній з найвищих вершин Українських Карпат — горі Піп Іван Чорногірський — вдарив мороз. Там також зберігається сніговий покрив.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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За інформацією ДСНС, станом на ранок на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається ясна погода. Вітер північно-західного напрямку, швидкістю до 7 м/с.

"Температура повітря становить -7 °С", — йдеться у повідомленні.

Піп Іван Чорногірський мороз
Вершина Піп Іван. Фото: ДСНС

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні 11 травня буде дощовою та прохолодною. У всіх областях збережеться аномально низька температура повітря через панування холодної повітряної маси арктичного походження.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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