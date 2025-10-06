Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео В некоторых регионах стоит ждать непогоды — прогноз на завтра

В некоторых регионах стоит ждать непогоды — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 17:25
Какая погода будет завтра — прогноз на 7 октября
Люди под дождем. Фото: bigkyiv.com.ua

В Украине 7 октября будет царить облачная и прохладная погода. В нескольких областях пройдут дожди, а на высокогорье Карпат даже ожидается мокрый снег.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 7 октября

По прогнозу синоптиков, умеренные осадки вероятны в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Николаевской областях. В Одесской области дожди будут значительными, тогда как на остальной территории существенных осадков не прогнозируют.

Ночью и утром в западных и северных регионах местами возможен туман. Ветер ожидается восточный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, в западных и северных областях прохладнее - +4...+9 °С. Днем столбики термометров покажут +11...+16 °С, а на востоке и юго-востоке - до +21 °С.

На высокогорье Карпат прогнозируют небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура там будет колебаться от 0 до +5° ночью и +3...+8 °С днем.

Прогноз погоды 7 октября
Карта погоды 7 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, астросиноптики предупредили о риске опасных вспышек на Солнце.

А также мы писали, что на этой неделе в Украине ожидаются грозовые дожди и сильные порывы ветра.

погода Укргидрометцентр снег дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации