Какая погода будет завтра — прогноз на 7 октября

В Украине 7 октября будет царить облачная и прохладная погода. В нескольких областях пройдут дожди, а на высокогорье Карпат даже ожидается мокрый снег.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на 7 октября

По прогнозу синоптиков, умеренные осадки вероятны в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Николаевской областях. В Одесской области дожди будут значительными, тогда как на остальной территории существенных осадков не прогнозируют.

Ночью и утром в западных и северных регионах местами возможен туман. Ветер ожидается восточный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, в западных и северных областях прохладнее - +4...+9 °С. Днем столбики термометров покажут +11...+16 °С, а на востоке и юго-востоке - до +21 °С.

На высокогорье Карпат прогнозируют небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура там будет колебаться от 0 до +5° ночью и +3...+8 °С днем.

