Головна Метео У деяких регіонах варто чекати негоди — прогноз погоди на завтра

У деяких регіонах варто чекати негоди — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 17:25
Яка погода буде завтра — прогноз на 7 жовтня
Люди під дощем. Фото: bigkyiv.com.ua

В Україні 7 жовтня пануватиме хмарна та прохолодна погода. У декількох областях пройдуть дощі, а на високогір'ї Карпат навіть очікується мокрий сніг.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Прогноз погоди на 7 жовтня

За прогнозом синоптиків, помірні опади ймовірні в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Миколаївській областях. На Одещині дощі будуть значними, тоді як на решті території істотних опадів не прогнозують.

Вночі та вранці у західних і північних регіонах місцями можливий туман. Вітер очікується східний і північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С, у західних і північних областях прохолодніше — +4…+9 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11…+16 °С, а на сході та південному сході — до +21 °С.

На високогір'ї Карпат прогнозують невеликий дощ, уночі з мокрим снігом. Температура там коливатиметься від 0 до +5° вночі та +3…+8 °С вдень.

Прогноз погоди на завтра 7 жовтня
Карта погоди на 7 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, астросиноптики попередили про ризик небезпечних спалахів на Сонці.

А також ми писали, що цього тижня в Україні очікуються грозові дощі та сильні пориви вітру.

погода Укргідрометцентр сніг дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
