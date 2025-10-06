Яка погода буде завтра — прогноз на 7 жовтня

Люди під дощем. Фото: bigkyiv.com.ua

В Україні 7 жовтня пануватиме хмарна та прохолодна погода. У декількох областях пройдуть дощі, а на високогір'ї Карпат навіть очікується мокрий сніг.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 7 жовтня

За прогнозом синоптиків, помірні опади ймовірні в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Миколаївській областях. На Одещині дощі будуть значними, тоді як на решті території істотних опадів не прогнозують.

Вночі та вранці у західних і північних регіонах місцями можливий туман. Вітер очікується східний і північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С, у західних і північних областях прохолодніше — +4…+9 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11…+16 °С, а на сході та південному сході — до +21 °С.

На високогір'ї Карпат прогнозують невеликий дощ, уночі з мокрим снігом. Температура там коливатиметься від 0 до +5° вночі та +3…+8 °С вдень.

Карта погоди на 7 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

