Головна Метео Є ризик небезпечних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

Є ризик небезпечних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 13:05
Магнітні бурі 6 жовтня — прогноз для метеозалежних
Погане самопочуття. Фото: Pexels

У понеділок, 6 жовтня, значних магнітних бур на Землі не прогнозується. За даними фахівців, протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася низькою. За минулу добу на Сонці зафіксовано шість спалахів класу С — вони практично не впливають на геомагнітне поле планети.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 6 жовтня 

Очікується, що протягом дня геомагнітна обстановка коливатиметься від тихого до помірно активного рівня. Сонячна активність залишиться невисокою, однак існує невелика ймовірність спалаху потужнішого Х-класу.

Сонячна активність на 6 жовтня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
  • Кількість сонячних плям — 53.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людей

Попри відсутність серйозних бур, медики нагадують, що навіть незначні коливання магнітного поля можуть впливати на самопочуття чутливих людей. Особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання або проблеми з тиском. У дні підвищеної сонячної активності лікарі радять уникати надмірного фізичного навантаження, стресу та недосипання, адже ці фактори посилюють реакцію організму на геомагнітні коливання.

Щоб полегшити можливе погіршення самопочуття під час магнітних бур, фахівці радять дотримуватись кількох простих правил. Потрібно пити більше води, відмовитися від алкоголю та міцної кави, обмежити солону й жирну їжу.

Варто більше відпочивати, частіше бувати на свіжому повітрі та уникати емоційних перевантажень. Людям із хронічними захворюваннями серця чи тиску рекомендують тримати під рукою необхідні ліки й контролювати показники артеріального тиску.

Нагадаємо, уже відомі дати в жовтні, коли можливі серйозні магнітні бурі у жовтні в Україні. 

Тим часом синоптик Наталка Діденко попередила українців про різку зміну погоду завтра, 7 жовтня, через циклон.

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
