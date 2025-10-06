Магнитные бури 6 октября — прогноз для метеозависимых

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

В понедельник, 6 октября, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным специалистов, в течение последних 24 часов солнечная активность оставалась низкой. За минувшие сутки на Солнце зафиксировано шесть вспышек класса С — они практически не влияют на геомагнитное поле планеты.

Об этом сообщают синоптики Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 6 октября

Ожидается, что в течение дня геомагнитная обстановка будет колебаться от тихого до умеренно активного уровня. Солнечная активность останется невысокой, однако существует небольшая вероятность вспышки более мощного Х-класса.

Солнечная активность на 6 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

Количество солнечных пятен — 53.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Несмотря на отсутствие серьезных бурь, медики напоминают, что даже незначительные колебания магнитного поля могут влиять на самочувствие чувствительных людей. Особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с давлением. В дни повышенной солнечной активности врачи советуют избегать чрезмерной физической нагрузки, стресса и недосыпания, ведь эти факторы усиливают реакцию организма на геомагнитные колебания.

Чтобы облегчить возможное ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил. Нужно пить больше воды, отказаться от алкоголя и крепкого кофе, ограничить соленую и жирную пищу.

Стоит больше отдыхать, чаще бывать на свежем воздухе и избегать эмоциональных перегрузок. Людям с хроническими заболеваниями сердца или давления рекомендуют держать под рукой необходимые лекарства и контролировать показатели артериального давления.

Напомним, уже известны даты в октябре, когда возможны серьезные магнитные бури в октябре в Украине.

Между тем синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о резкой смене погоды завтра, 7 октября, из-за циклона.