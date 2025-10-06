Погода в Украине 7 октября — подробный прогноз от Наталки Диденко

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 7 октября, погода в Украине будет зависеть от южного циклона, который вместе с атмосферными фронтами принесет дожди в нескольких регионах. Впрочем, в некоторых областях возможно потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 7 октября

Дожди из-за влияния циклона ожидаются в Одесской, Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Карта движения циклона. Фото: Meteopost

На остальной территории страны будет без существенных осадков. Температура воздуха останется неоднородной: на западе прохладно — +9...+12 °C, в центре +12...+16 °C, на севере +12...+14 °C. Теплее всего будет на юге и востоке — там прогреет воздух от +15 °C до +21 °C, а на Днепропетровщине ожидается до +18 °C.

Температурная карта Украины 7 октября. Фото: Метеопост

В Киеве 7 октября дождей не будет. Днем температура составит около +14 °C.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю с 6 по 13 октября и назвали области, где будет порывистый ветер и дожди.

