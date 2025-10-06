Погода в Україні 7 жовтня — детальний прогноз від Наталки Діденко

Циклон несе негоду в Україну — Діденко дала прогноз на завтра
У вівторок, 7 жовтня, погода в Україні залежатиме від південного циклону, який разом із атмосферними фронтами принесе дощі в кількох регіонах. Втім, у деяких областях можливе потепління.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 7 жовтня
Дощі через вплив циклону очікуються на Одещині, Вінниччині, у Тернопільській та Хмельницькій областях.
На решті території країни буде без істотних опадів. Температура повітря залишиться неоднорідною: на заході прохолодно — +9...+12 °C, у центрі +12...+16 °C, на півночі +12...+14 °C. Найтепліше буде на півдні та сході — там прогріє повітря від +15 °C до +21 °C, а на Дніпропетровщині очікується до +18 °C.
У Києві 7 жовтня дощів не буде. Вдень температура становитиме близько +14 °C.
