Головна Метео Циклон несе негоду в Україну — Діденко дала прогноз на завтра

Циклон несе негоду в Україну — Діденко дала прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 12:25
Погода в Україні 7 жовтня — детальний прогноз від Наталки Діденко
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 7 жовтня, погода в Україні залежатиме від південного циклону, який разом із атмосферними фронтами принесе дощі в кількох регіонах. Втім, у деяких областях можливе потепління.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 7 жовтня

Дощі через вплив циклону очікуються на Одещині, Вінниччині, у Тернопільській та Хмельницькій областях.

null
Карта руху циклону. Фото: Meteopost

На решті території країни буде без істотних опадів. Температура повітря залишиться неоднорідною: на заході прохолодно — +9...+12 °C, у центрі +12...+16 °C, на півночі +12...+14 °C. Найтепліше буде на півдні та сході — там прогріє повітря від +15 °C до +21 °C, а на Дніпропетровщині очікується до +18 °C.

null
Температурна карта України 7 жовтня. Фото: Метеопост

У Києві 7 жовтня дощів не буде. Вдень температура становитиме близько +14 °C.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень з 6 до 13 жовтня і назвали області, де буде рвучкий вітер та дощі.

Також дізнайтеся, коли у жовтні будуть магнітні бурі і які дні стануть особливо небезпечними.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
