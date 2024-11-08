Прогноз погоды в Украине на 9 ноября от Укргидрометцентра

Туман в городе. Фото: "Волынские Новости"

Погода в Украине в субботу, 9 ноября, будет туманной и местами дождливой. Синоптики предупреждают о сильном ограничении видимости в некоторых областях — до 200-500 метров.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в пятницу, 8 ноября.

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Опасные явления погоды 9 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Опасные погодные явления 9 ноября

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине на 9 ноября.

Ночью и утром в западных областях ожидается сильный туман, видимость 200-500 м. Уровень опасности первый —желтый.

Прогноз погоды в Украине на 9 ноября

В течение 9 ноября по всей территории Украины будет облачно с прояснениями.

В южной части местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

В западных и местных северных областях ночью и утром туман.

Ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью +1...+6 °C, в западных областях от +2 °C до -3 °C, днем +4...+9 °C. В Закарпатье и юге страны воздух прогреется до +12 °C.

Карта Украины на 9 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 9 ноября в Киеве и области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Регион оказался под влиянием антициклона, гарантирующего сухую погоду без осадков.

Также Новини.LIVE писали, что синоптики Наталья Диденко назвала регионы, где завтра возможны небольшие осадки и туманы.