Прогноз погоди в Україні на 9 листопада від Укргідрометцентру

Туман у місті. Фото: "Волинські Новини"

Погода в Україні у суботу, 9 листопада, буде туманною та подекуди дощовою. Синоптики попереджають про сильне обмеження видимості в деяких областях — до 200-500 метрів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у п'ятницю, 8 листопада.

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Небезпечні погодні явища 9 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні погодні явища 9 листопада

Синоптики Укргідрометцентру попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні на 9 листопада.

Вночі та вранці у західних областях очікується сильний туман, видимість 200-500 м. Рівень небезпечності перший — жовтий.

Прогноз погоди в Україні на 9 листопада

Протягом 9 листопада по всій території України буде хмарно з проясненнями.

У південній частині місцями пройде невеликий дощ, на решті території — без опадів.

У західних та місцями північних областях вночі та вранці туман.

Вітер північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі +1...+6 °C, у західних областях від +2 °C до -3 °C, вдень +4...+9 °C. На Закарпатті та півдні країни повітря прогріється до +12 °C.

Погодна карта України на 9 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 9 листопада у Києві та області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Регіон опинився під впливом антициклону, який гарантує суху погоду без опадів.

Також Новини.LIVE писали, що синоптикиня Наталка Діденко назвала регіони, де завтра можливі невеликі опади та тумани.