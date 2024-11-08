Прогноз погоди в Україні на сьогодні 8 листопада в Україні

Туман у місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні сьогодні, 8 листопада, буде без опадів, але хмарною. Метеорологи попереджають водіїв, що в деяких регіонах нашої країни буде туман і на дорогах треба бути більш уважним, ніж зазвичай.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні на п'ятницю від Укргідрометцентру

Синоптики Укргідрометцентру на сьогодні опадів не передбачають. Зовсім невеликий дощик можливий хіба що у Сумській області. У західних регіонах вранці можлива туманна погода. Вітер північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 8 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря прогнозується на рівні від +4 до +9 °С, а на Закарпатті та у регіонах на Півдні — від +10 до +15 °С.

У столичному регіоні прогнозується хмарна погода, але без опадів. Вітер північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вдень — +4...+9 °С.

Прогноз від Наталки Діденко на сьогодні

За даними синоптика, сьогодні, а також вихідними, в Україні опадів не очікується. Невеликий дощ чи сніжинки можуть випасти хіба на сході України.

Температура повітря вдень в Україні 8-го листопада — +5...+9 °С, а на півдні та на Закарпатті до +10...+14 °С.

Повідомлення від Наталки Діденко. Фото: Скриншот

Прогноз погоди від Meteoprog

На більшій частині території України збережеться хмарна погода з проясненнями, опадів не прогнозується. Вранці місцями можливий туман.

Прогноз погоди в Україні на 8 листопада. Фото: Meteoprog

У північних регіонах та в столиці температура повітря в межах від +2 до +10 °С. У центральних областях термометри показуватимуть +4...+10 °С. На заході прогнозується від +2 до +14 °С, схожі показники очікуються і на сході — від +3 до +10 °С. На півдні буде найтепліше — +5...+14 °С.

Нагадаємо, 8 листопада у Львові прогнозують туман, який значно обмежуватиме видимість.

Також у Києві сьогодні температура повітря продовжуватиме знижуватися.