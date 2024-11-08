Прогноз погоды в Украине на сегодня, 8 ноября, в Украине

Туман в городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине сегодня, 8 ноября, будет без осадков, но облачной. Метеорологи предупреждают водителей, что в некоторых регионах нашей страны будет туман и на дорогах нужно быть внимательнее обычного.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog.

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Прогноз погоды в Украине на пятницу от Укргидрометцентра

Синоптики Укргидрометцентра сегодня осадков не ожидают. Совсем небольшой дождик возможен разве что в Сумской области. В западных регионах утром возможна туманная погода. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 8 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха прогнозируется на уровне от +4 до +9 °С, а в Закарпатье и регионах на Юге — от +10 до +15 °С.

В столичном регионе прогнозируется облачная погода, но без осадков. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+9 °С.

Прогноз от Наталки Диденко на сегодня

По данным синоптика, сегодня, а также в выходные, в Украине осадков не ожидается. Небольшой дождь или снежинки могут выпасть на востоке Украины.

Температура воздуха днем в Украине 8 ноября — +5...+9 °С, а на юге и Закарпатье до +10...+14 °С.

Сообщение от Наталки Диденко. Фото: Скриншот

Прогноз погоды от Meteoprog

На большей части территории Украины сохранится пасмурная погода с прояснениями, осадков не прогнозируется. Утром местами возможен туман.

Прогноз погоды в Украине на 8 ноября. Фото: Meteoprog

В северных регионах и столице температура воздуха в пределах от +2 до +10 °С. В центральных областях термометры будут показывать +4...+10°С. На западе прогнозируется от +2 до +14 °С, схожие показатели ожидаются и на востоке - от +3 до +10 °С. На юге будет теплее всего +5...+14 °С.

Напомним, 8 ноября во Львове прогнозируют туман, значительно ограничивающий видимость.

Также в Киеве сегодня температура воздуха будет продолжать снижаться.