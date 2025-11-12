Видео
Україна
Видео

Туман и дожди не отступают — какая погода будет завтра в Украине

Туман и дожди не отступают — какая погода будет завтра в Украине

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 23:44
обновлено: 23:50
Прогноз погоды на 13 ноября - где будут дожди
Дождливая погода. Фото: Вечерний Киев

В четверг, 13 ноября, в Украине сохранится влажная погода, однако в ближайшее время атмосферный фронт начнет отступать. В западных регионах дожди прекратятся, тогда как в центральных и восточных областях возможны локальные осадки и туманы.

Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды на 13 ноября от Наталки Диденко

Завтра большая часть Украины будет находиться под влиянием плотной облачности. Прояснения ожидаются лишь на западе страны, тогда как на остальной территории прогнозируются небольшие дожди.

Ветер будет западным и юго-западным, преимущественно слабым или умеренным. Самые высокие показатели температуры днем зафиксируют в западных и южных областях — от +9 до +13 °С. В центральных и северных регионах, в частности в Черниговской, Киевской и Черкасской областях, температура составит +5...+9 °С.

В Киеве 13 ноября ожидается облачная погода. Небольшой дождь возможен ночью и утром, а днем осадков не прогнозируется. Температура воздуха в столице останется низкой — около +6...+7 °С.

Прогноз погоди від Діденко на 13 листопада
Карта температуры воздуха 13 ноября. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз погоды на 13 ноября от Укргидрометцентра

В четверг над территорией Украины будет формироваться поле повышенного давления, что приведет к стабилизации погоды. В западных областях ожидается сухая погода без осадков, тогда как в центральных, северных, восточных и южных регионах возможны небольшие дожди.

Синоптики предупреждают водителей и пешеходов о туманах, которые прогнозируются в западных и местами северных областях. Видимость может быть ограниченной, поэтому на дорогах стоит соблюдать осторожность.

Температура воздуха будет оставаться прохладной: ночью ожидается от 0 до +5 °С, днем — в пределах +5...+10 °С. Воздушные потоки с запада и северо-запада принесут ощутимое похолодание, особенно в ночные часы.

Погода на 13 листопада від Укргідрометцентру
Карта погоды 13 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в течение недели 10-16 ноября.

А также мы писали, какую погоду ждать на День святого Николая и Рождество в этом году.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
