Прогноз погоды на 13 ноября - где будут дожди

Дождливая погода. Фото: Вечерний Киев

В четверг, 13 ноября, в Украине сохранится влажная погода, однако в ближайшее время атмосферный фронт начнет отступать. В западных регионах дожди прекратятся, тогда как в центральных и восточных областях возможны локальные осадки и туманы.

Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 13 ноября от Наталки Диденко

Завтра большая часть Украины будет находиться под влиянием плотной облачности. Прояснения ожидаются лишь на западе страны, тогда как на остальной территории прогнозируются небольшие дожди.

Ветер будет западным и юго-западным, преимущественно слабым или умеренным. Самые высокие показатели температуры днем зафиксируют в западных и южных областях — от +9 до +13 °С. В центральных и северных регионах, в частности в Черниговской, Киевской и Черкасской областях, температура составит +5...+9 °С.

В Киеве 13 ноября ожидается облачная погода. Небольшой дождь возможен ночью и утром, а днем осадков не прогнозируется. Температура воздуха в столице останется низкой — около +6...+7 °С.

Карта температуры воздуха 13 ноября. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз погоды на 13 ноября от Укргидрометцентра

В четверг над территорией Украины будет формироваться поле повышенного давления, что приведет к стабилизации погоды. В западных областях ожидается сухая погода без осадков, тогда как в центральных, северных, восточных и южных регионах возможны небольшие дожди.

Синоптики предупреждают водителей и пешеходов о туманах, которые прогнозируются в западных и местами северных областях. Видимость может быть ограниченной, поэтому на дорогах стоит соблюдать осторожность.

Температура воздуха будет оставаться прохладной: ночью ожидается от 0 до +5 °С, днем — в пределах +5...+10 °С. Воздушные потоки с запада и северо-запада принесут ощутимое похолодание, особенно в ночные часы.

Карта погоды 13 ноября. Фото: Укргидрометцентр

