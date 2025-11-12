Прогноз погоди на 13 листопада — де будуть дощі

Дощова погода. Фото: Вечірній Київ

У четвер, 13 листопада, в Україні збережеться волога погода, однак найближчим часом атмосферний фронт почне відступати. У західних регіонах дощі припиняться, тоді як у центральних і східних областях можливі локальні опади та тумани.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 13 листопада від Наталки Діденко

Завтра більша частина України перебуватиме під впливом щільної хмарності. Прояснення очікуються лише на заході країни, тоді як на решті території прогнозуються невеликі дощі.

Вітер буде західним та південно-західним, переважно слабким або помірним. Найвищі показники температури вдень зафіксують у західних і південних областях — від +9 до +13 °С. У центральних та північних регіонах, зокрема на Чернігівщині, Київщині та Черкащині, температура становитиме +5…+9 °С.

У Києві 13 листопада очікується хмарна погода. Невеликий дощ можливий уночі та вранці, а вдень опадів не прогнозується. Температура повітря в столиці залишиться низькою — близько +6…+7 °С.

Карта температури повітря 13 листопада. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз погоди на 13 листопада від Укргідрометцентру

У четвер над територією України формуватиметься поле підвищеного тиску, що призведе до стабілізації погоди. У західних областях очікується суха погода без опадів, тоді як у центральних, північних, східних і південних регіонах можливі невеликі дощі.

Синоптики попереджають водіїв і пішоходів про тумани, які прогнозуються в західних і місцями північних областях. Видимість може бути обмеженою, тож на дорогах варто дотримуватися обережності.

Температура повітря залишатиметься прохолодною: вночі очікується від 0 до +5 °С, удень — у межах +5…+10 °С. Повітряні потоки із заходу та північного заходу принесуть відчутне похолодання, особливо у нічні години.

Карта погоди 13 листопада. Фото: Укргідрометцентр

