В Украину идет циклон — прогноз погоды 9 октября

В четверг, 9 октября, почти вся территория Украины окажется под влиянием активного циклона, который будет смещаться из Крыма на север. Из-за него будет облачная и дождливая погода в большинстве областей страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 9 октября

В течение дня в Украине в целом будет преобладать влажная атмосфера с периодическими осадками. Без осадков в этот день погода будет только на крайнем западе и в отдельных районах центральной части Украины. Днем осадки ослабнут и на юге — в частности, в Одесской и Николаевской областях. В то же время в остальных регионах сохранится пасмурная и дождливая погода.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +10...+13 °C. Теплее всего будет в полосе, которая протянется от Одесской области до Полтавщины, где ожидается +14...+19 °C.

На западе страны, особенно в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях, местами столбики термометров не будут превышать +10 °C. В Карпатах традиционно будет также несколько прохладнее.

Прогноз погоды в Киеве 9 октября

В Киеве 9 октября прогнозируется облачная, влажная погода с периодическими дождями. Днем температура составит около +12 °C.

