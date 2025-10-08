Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Циклон испортит погоду — Диденко спрогнозировала погоду на завтра

Циклон испортит погоду — Диденко спрогнозировала погоду на завтра

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 12:54
В Украину идет циклон — прогноз погоды 9 октября
Люди прячутся под зонтиками. Фото: УНИАН

В четверг, 9 октября, почти вся территория Украины окажется под влиянием активного циклона, который будет смещаться из Крыма на север. Из-за него будет облачная и дождливая погода в большинстве областей страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 9 октября

В течение дня в Украине в целом будет преобладать влажная атмосфера с периодическими осадками. Без осадков в этот день погода будет только на крайнем западе и в отдельных районах центральной части Украины. Днем осадки ослабнут и на юге — в частности, в Одесской и Николаевской областях. В то же время в остальных регионах сохранится пасмурная и дождливая погода.

null
Температурная карта Украины 9 октября. Фото: скриншот

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +10...+13 °C. Теплее всего будет в полосе, которая протянется от Одесской области до Полтавщины, где ожидается +14...+19 °C.

null
Карта движения циклонов и антициклонов. Фото: Wetterpade

На западе страны, особенно в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях, местами столбики термометров не будут превышать +10 °C. В Карпатах традиционно будет также несколько прохладнее.

Прогноз погоды в Киеве 9 октября

В Киеве 9 октября прогнозируется облачная, влажная погода с периодическими дождями. Днем температура составит около +12 °C.

Напомним, тем временем в Карпатах бушует настоящая снежная буря — спасатели показали фото заснеженных вершин.

Также читайте, где синоптики прогнозируют дожди с грозами в Украине 8 октября.

погода Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине циклон
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации