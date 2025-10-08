Видео
Видео

Главная Метео По всей Украине пройдут дожди — прогноз погоды на сегодня

По всей Украине пройдут дожди — прогноз погоды на сегодня

Дата публикации 8 октября 2025 06:25
Погода сегодня, 8 октября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на среду, 8 октября, сообщили синоптики. Сегодня будет облачно. В Украине, кроме крайнего запада, ожидается небольшие, местами умеренные дожди, в Одесской области значительные, а в южных районах сильные дожди угрозами. 

Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 8 октября

По всій Україні пройдуть дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах, на юге и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью составила +8...+13 °С, в юго-восточной части до +16 °С, в западных областях +4...+9 °С. Днем ожидается +11...+16 °С, на востоке и юго-востоке страны +16...+21 °С.

По всій Україні пройдуть дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве ожидается облачная погода. Небольшие дожди (в области местами умеренные).

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила +8...+13 °С, днем ожидается +11...+16 °С.

В Киеве тем временем ночью +10...+12 °С, днем +13...+15 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине будут дожди и сильный ветер. В частности, из-за активного южного циклона с центром над Крымом и деятельности атмосферных фронтов практически везде будет влажная облачная погода.

В частности, наиболее интенсивные дожди предполагаются в южной части, включая Одесскую область. На востоке, а во второй половине дня и на западе Украины существенные осадки маловероятны.

Штормовые порывы ожидаются на юге, похожие и в центре. На севере местами порывистый, а на западе умеренный. Направление ветра восточное и северо-восточное.

Что касается температуры, на западе днем ожидается +9...+12 °С, на востоке и юго-востоке +15...+20 °С. В то же время в центре от винницких +12 °С до днепровских +19 °С. В Полтавской, Черкасской и Кировоградской с районами +12...+15 °С. На севере +13...+16 °С, на юге +16...+20 °С, в Одесской области +14 °С.

В Киеве же 8 октября ожидаются облачная влажная погода, местами дождь. В течение дня будет до +15 °С.

Напомним, что на Львовщине небо сегодня будет преимущественно облачным. Иногда солнце местами будет просматриваться сквозь облака.

Также мы писали, что в Одессе и области снова будет идти дождь. Ожидаются сильные порывы ветра. Море также будет холодным. Одесситов и гостей города призывают не выходить без крайней необходимости из дома и следить за сообщениями властей.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
