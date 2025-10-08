Відео
Головна Метео По всій Україні пройдуть дощі — прогноз погоди на сьогодні

По всій Україні пройдуть дощі — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 06:25
Погода сьогодні, 8 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на середу, 8 жовтня, повідомили синоптики. Сьогодні буде хмарно. В Україні, крім крайнього заходу, очікується невеликі, місцями помірні дощі, в Одеській області значні, а в південних районах сильні дощі загрозами.

Про це у вівторок, 7 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 8 жовтня

По всій Україні пройдуть дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. В Карпатах, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становила +8...+13 °С, у південно-східній частині до +16 °С, у західних областях +4...+9 °С. Вдень очікується +11...+16 °С, на сході та південному сході країни +16...+21 °С.

По всій Україні пройдуть дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві очікується хмарна погода. Невеликі дощі (в області місцями помірні).

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила +8...+13 °С, вдень очікується +11...+16 °С.

У Києві тим часом вночі +10...+12 °С, вдень +13...+15 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні в Україні будуть дощі і сильний вітер. Зокрема, через активний південний циклон з центром над Кримом та діяльність атмосферних фронтів практично скрізь буде волога хмарна погода.

Зокрема, найбільш інтенсивні дощі передбачаються у південній частині, включно з Одеської області. На сході, а в другій половині дня і на заході України істотні опади малоймовірні.

Штормові пориви очікуються на півдні, схожі та у центрі. На півночі місцями рвучкий, а на заході помірний. Напрямок вітру східний та північно-східний.

Щодо температури, на заході вдень очікується +9...+12 °С, на сході та південному сході +15...+20 °С. Водночас у центрі від вінницьких +12 °С до дніпровських +19 °С. У Полтавській, Черкаській та Кіровоградській з районами +12...+15 °С. На півночі +13...+16 °С, на півдні +16...+20 °С, на Одещині +14 °С.

У Києві ж 8 жовтня очікуються хмарна волога погода, місцями дощ. Протягом дня буде до +15 °С.

Нагадаємо, що на Львівщині небо сьогодні буде переважно хмарним. Інколи сонце місцями буде проглядатися крізь хмари.

Також ми писали, що в Одесі та області знову дощитиме. Очікуються сильні пориви вітру. Море також буде холодним. Одеситів та гостей міста закликають не виходити без нагальної потреби з дому та слідкувати за повідомленнями влади.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
