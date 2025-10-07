Прогноз погоди на 8 жовтня - якою буде погода завтра

Людина йде у дощ восени. Фото: УНІАН

У середу, 8 жовтня, українців очікує різноманітна погода, залежно від регіону. В цілому вдень прогнозується досить тепла погода.

Про це повідомляє Meteoprog.

Прогноз погоди на 8 жовтня

На Одещині та місцями в Криму прогнозують дощі, причому у південній частині Одеської області очікуються сильні опади.

Водночас на більшості інших територій країни погода залишатиметься переважно сухою.

Вітер буде північного та північно-східного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с, а на Одещині пориви посиляться до 15–20 м/с.

Температурні показники також різняться: на заході країни вночі очікується +3…+8 °C, вдень +11…+16 °C. У центральних, північних та східних областях уночі повітря прогріється до +8…+13 °C, вдень — +15…+20 °C, місцями до +23 °C.

Карта погоди. Фото: meteoprog

