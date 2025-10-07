Погода сьогодні, 7 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінки йдуть під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на вівторок, 7 жовтня, повідомили синоптики. Сьогодні буде хмарно. В Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Миколаївській областях помірні, в Одеській значні дощі. На решті території без опадів. Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман.

Про це у понеділок, 6 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер буде східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +8...+13 °С, у західних та північних областях +4...+9 °С. Вдень очікується +11...+16 °С, на сході та південному сході +16...+21 °С. На високогір'ї Карпат очікується невеликий дощ, вночі був з мокрим снігом. Температура півночі становила 0...+5 °С, вдень +3...+8 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві очікується хмарна погода, без істотних опадів. Вночі та вранці по області місцями туман.

Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +4...+9 °С, вдень +11...+16 °С.

У Києві тим часом вночі +6...+8 °С, вдень +13...+15 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, циклон, що розташувався на півдні, разом зі своїми атмосферними фронтами стане причиною сьогоднішніх дощів в Одеській, Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. На решті території без істотних опадів.

Температура повітря залишатиметься неоднорідною:

на заході холоднувато — +9...+12 °С;

на півдні та сході буде найтепліше — +15...+21 °С;

на півночі — +12...+14 °С;

у центрі — +12...+16 °С;

у Дніпропетровській області +18 °С.

У Києві ж 7 жовтня мине без істотних опадів, вдень буде до +14 °С.

Нагадаємо, що у Харкові та області сьогодні очікується суха і помірно тепла погода. Опадів не прогнозують, однак на річці Сіверський Донець фіксують подальше зниження рівня води, що може досягти позначки стихійного гідрологічного явища третього рівня небезпеки.

Також ми писали, що в Одесі та області прогнозують дощ. Мешканцям рекомендують обмежити пересування без нагальної потреби. Комунальні служби посилюють роботу, а заклади освіти можуть перейти на дистанційне навчання. Роботодавців просять бути готовими до дистанційної роботи працівників.