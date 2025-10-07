Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Метео Захід України накриють дощі — прогноз погоди на сьогодні

Захід України накриють дощі — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 06:25
Погода сьогодні, 7 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Жінки йдуть під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на вівторок, 7 жовтня, повідомили синоптики. Сьогодні буде хмарно. В Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Миколаївській областях помірні, в Одеській значні дощі. На решті території без опадів. Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман.

Про це у понеділок, 6 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 6 жовтня

Захід України накриють дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер буде східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +8...+13 °С, у західних та північних областях +4...+9 °С. Вдень очікується +11...+16 °С, на сході та південному сході +16...+21 °С. На високогір'ї Карпат очікується невеликий дощ, вночі був з мокрим снігом. Температура півночі становила 0...+5 °С, вдень +3...+8 °С.

Захід України накриють дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві очікується хмарна погода, без істотних опадів. Вночі та вранці по області місцями туман.

Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +4...+9 °С, вдень +11...+16 °С.

У Києві тим часом вночі +6...+8 °С, вдень +13...+15 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, циклон, що розташувався на півдні, разом зі своїми атмосферними фронтами стане причиною сьогоднішніх дощів в Одеській, Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. На решті території без істотних опадів.

Температура повітря залишатиметься неоднорідною:

  • на заході холоднувато — +9...+12 °С;
  • на півдні та сході буде найтепліше — +15...+21 °С;
  • на півночі — +12...+14 °С;
  • у центрі — +12...+16 °С;
  • у Дніпропетровській області +18 °С.

У Києві ж 7 жовтня мине без істотних опадів, вдень буде до +14 °С.

Нагадаємо, що у Харкові та області сьогодні очікується суха і помірно тепла погода. Опадів не прогнозують, однак на річці Сіверський Донець фіксують подальше зниження рівня води, що може досягти позначки стихійного гідрологічного явища третього рівня небезпеки.

Також ми писали, що в Одесі та області прогнозують дощ. Мешканцям рекомендують обмежити пересування без нагальної потреби. Комунальні служби посилюють роботу, а заклади освіти можуть перейти на дистанційне навчання. Роботодавців просять бути готовими до дистанційної роботи працівників. 

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації