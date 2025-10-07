Видео
Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Запад Украины накроют дожди — прогноз погоды на сегодня

Запад Украины накроют дожди — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 06:25
Погода сегодня, 7 октября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Женщины идут во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на вторник, 7 октября, сообщили синоптики. Сегодня будет облачно. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Николаевской областях умеренные, в Одесской значительные дожди. На остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных и северных областях местами туман. 

Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Захід України накриють дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +8...+13 °С, в западных и северных областях +4...+9 °С. Днем ожидается +11...+16 °С, на востоке и юго-востоке +16...+21 °С. На высокогорье Карпат ожидается небольшой дождь, ночью был с мокрым снегом. Температура севера составила 0...+5 °С, днем +3...+8 °С.

Захід України накриють дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве ожидается облачная погода, без существенных осадков. Ночью и утром по области местами туман.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +4...+9 °С, днем +11...+16 °С.

В Киеве тем временем ночью +6...+8 °С, днем +13...+15 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, циклон, расположившийся на юге, вместе со своими атмосферными фронтами станет причиной сегодняшних дождей в Одесской, Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях. На остальной территории без существенных осадков.

Температура воздушная будет оставаться неоднородной:

  • на западе холодновато — +9...+12 °С;
  • на юге и востоке будет теплее всего — +15...+21 °С;
  • на севере — +12...+14 °С;
  • в центре — +12...+16 °С;
  • в Днепропетровской области +18 °С.

В Киеве же 7 октября пройдет без существенных осадков, днем будет до +14 °С.

Напомним, что в Харькове и области сегодня ожидается сухая и умеренно теплая погода. Осадков не прогнозируют, однако на реке Северский Донец фиксируют дальнейшее снижение уровня воды, что может достичь отметки стихийного гидрологического явления третьего уровня опасности.

Также мы писали, что в Одессе и области прогнозируют дождь. Жителям рекомендуют ограничить передвижение без крайней необходимости. Коммунальные службы усиливают работу, а учебные заведения могут перейти на дистанционное обучение. Работодателей просят быть готовыми к дистанционной работе работников.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
