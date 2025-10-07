Прогноз погоды на 8 октября - какой будет погода завтра

Украинцев предупредили о дожде и порыве ветра завтра — где именно
В среду, 8 октября, украинцев ожидает разнообразная погода, в зависимости от региона. В целом днем прогнозируется достаточно теплая погода.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз погоды на 8 октября
В Одесской области и местами в Крыму прогнозируют дожди, причем в южной части Одесской области ожидаются сильные осадки.
В то же время на большинстве других территорий страны погода будет оставаться преимущественно сухой.
Ветер будет дуть с северного и северо-восточного направления со скоростью 7-12 м/с, а в Одесской области порывы усилятся до 15-20 м/с.
Температурные показатели также различаются: на западе страны ночью ожидается +3...+8 °C, днем +11...+16 °C. В центральных, северных и восточных областях ночью воздух прогреется до +8...+13 °C, днем — +15...+20 °C, местами до +23 °C.
Напомним, что ранее стало известно, стоит ли ехать в горы в начале октября и какая сейчас погода в Карпатах.
Сегодня в южных регионах также прогнозировали значительные дожди и местами туман.
