Прогноз погоды на 8 октября - какой будет погода завтра

В среду, 8 октября, украинцев ожидает разнообразная погода, в зависимости от региона. В целом днем прогнозируется достаточно теплая погода.

Прогноз погоды на 8 октября

В Одесской области и местами в Крыму прогнозируют дожди, причем в южной части Одесской области ожидаются сильные осадки.

В то же время на большинстве других территорий страны погода будет оставаться преимущественно сухой.

Ветер будет дуть с северного и северо-восточного направления со скоростью 7-12 м/с, а в Одесской области порывы усилятся до 15-20 м/с.

Температурные показатели также различаются: на западе страны ночью ожидается +3...+8 °C, днем +11...+16 °C. В центральных, северных и восточных областях ночью воздух прогреется до +8...+13 °C, днем — +15...+20 °C, местами до +23 °C.

