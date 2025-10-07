Видео
Главная Метео Украинцев предупредили о дожде и порыве ветра завтра — где именно

Украинцев предупредили о дожде и порыве ветра завтра — где именно

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 14:39
Прогноз погоды на 8 октября - какой будет погода завтра
Человек идет в дождь осенью. Фото: УНИАН

В среду, 8 октября, украинцев ожидает разнообразная погода, в зависимости от региона. В целом днем прогнозируется достаточно теплая погода.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз погоды на 8 октября

В Одесской области и местами в Крыму прогнозируют дожди, причем в южной части Одесской области ожидаются сильные осадки.

В то же время на большинстве других территорий страны погода будет оставаться преимущественно сухой.

Ветер будет дуть с северного и северо-восточного направления со скоростью 7-12 м/с, а в Одесской области порывы усилятся до 15-20 м/с.

Температурные показатели также различаются: на западе страны ночью ожидается +3...+8 °C, днем +11...+16 °C. В центральных, северных и восточных областях ночью воздух прогреется до +8...+13 °C, днем — +15...+20 °C, местами до +23 °C.

Температурні контрасти — прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Карта погоды. Фото: meteoprog

Напомним, что ранее стало известно, стоит ли ехать в горы в начале октября и какая сейчас погода в Карпатах.

Сегодня в южных регионах также прогнозировали значительные дожди и местами туман.

погода синоптик дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
