Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Циклон зіпсує погоду — Діденко спрогнозувала погоду на завтра

Циклон зіпсує погоду — Діденко спрогнозувала погоду на завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 12:54
В Україну йде циклон — прогноз погоди 9 жовтня
Люди ховаються під парасольками. Фото: УНІАН

У четвер, 9 жовтня, майже вся територія України опиниться під впливом активного циклону, який зміщуватиметься з Криму на північ. Через нього буде хмарна й дощова погода у більшості областей країни.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 9 жовтня 

Протягом дня в Україні загалом переважатиме волога атмосфера з періодичними опадами. Без опадів цього дня погода буде лише на крайньому заході та в окремих районах центральної частини України. Удень опади послабшають і на півдні — зокрема, в Одеській та Миколаївській областях. Водночас у решті регіонів збережеться похмура й дощова погода.

null
Температурна карта України 9 жовтня. Фото: скриншот

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +10...+13 °C. Найтепліше буде в смузі, що простягнеться від Одещини до Полтавщини, де очікується +14...+19 °C.

null
Карта руху циклонів та антициклонів. Фото: Wetterpade

На заході країни, особливо в Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, місцями стовпчики термометрів не перевищуватимуть +10 °C. У Карпатах традиційно буде також дещо прохолодніше.

Прогноз погоди в Києві 9 жовтня

У Києві 9 жовтня прогнозується хмарна, волога погода з періодичними дощами. Вдень температура становитиме близько +12 °C.

Нагадаємо, тим часом в Карпатах вирує справжня снігова буря — рятувальники показали фото засніжених вершин.

Також читайте, де синоптики прогнозують дощі з грозами в Україні 8 жовтня.

погода Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні циклон
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації