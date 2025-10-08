В Україну йде циклон — прогноз погоди 9 жовтня

Люди ховаються під парасольками. Фото: УНІАН

У четвер, 9 жовтня, майже вся територія України опиниться під впливом активного циклону, який зміщуватиметься з Криму на північ. Через нього буде хмарна й дощова погода у більшості областей країни.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 9 жовтня

Протягом дня в Україні загалом переважатиме волога атмосфера з періодичними опадами. Без опадів цього дня погода буде лише на крайньому заході та в окремих районах центральної частини України. Удень опади послабшають і на півдні — зокрема, в Одеській та Миколаївській областях. Водночас у решті регіонів збережеться похмура й дощова погода.

Температурна карта України 9 жовтня. Фото: скриншот

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +10...+13 °C. Найтепліше буде в смузі, що простягнеться від Одещини до Полтавщини, де очікується +14...+19 °C.

Карта руху циклонів та антициклонів. Фото: Wetterpade

На заході країни, особливо в Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, місцями стовпчики термометрів не перевищуватимуть +10 °C. У Карпатах традиційно буде також дещо прохолодніше.

Прогноз погоди в Києві 9 жовтня

У Києві 9 жовтня прогнозується хмарна, волога погода з періодичними дощами. Вдень температура становитиме близько +12 °C.

