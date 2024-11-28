Погода в Украине 29 ноября — прогноз от Наталки Диденко

Снежная погода. Фото: Reuters

В Украине в пятницу, 29 ноября, прогнозируют потепление по всей территории. Вместе с тем циклон изменит погодные условия, а уже в эти выходные на смену ему придет антициклон.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 29 ноября

Наталка Диденко прогнозирует, что самая теплая погода будет на юге Украины. Там температура воздуха составит +6...+11 °C. В западных областях температурные отметки термометра будут достигать +4...+7 °C.

Морозы также ослабнут, однако, возможны небольшие похолодания +1...+5°C. Наталка Диденко предупреждает о возможной утренней гололедице и туманах.

Карта циклонов. Фото: скрнишот

Циклон над Грецией и его атмосферные фронты принесет дожди в Украину. В пятницу Наталка Диденко прогнозирует дождь и мокрый снег в западных областях, на севере Украины, в Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

Остальные территории будут без осадков, а в Донецкой и Луганской областях возможна солнечная погода.

В Киеве в пятницу, 29 ноября, будет мокрый снег и дождь. Ветер будет порывистым в юго-восточном направлении. Температура воздуха ночью опустится до нуля, а днем составит +1...+3 °C.

Какая будет погода на выходных

Наталья Диденко отметила, что в субботу и воскресенье в Украине будет антциклон, который принесет сухую погоду без осадков и тепла.

Напомним, на Солнце зафиксировали семь вспышек — принесут ли они магнитную бурю сегодня.

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