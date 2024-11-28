Прогноз магнітних бур 28 листопада — метеозалежні можуть не хвилюватися

Головний біль у жінки. Фото: Freepik

У четвер, 28 листопада, суттєвих магнітних бур можна не остерігатися. За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С, але такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 28 листопада

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М і невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 28 листопада:

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%

Кількість сонячних плям — 58.

Жінка тримається за голову. Фото: Pixabay

Як полегшити вплив магнітних бур

Синоптики повідомляють, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Щоб полегшити вплив магнітних бур, можна дотримуватися кількох простих рекомендацій, які допоможуть зменшити неприємні симптоми:

дотримання режиму сну та відпочинку,

здорове харчування,

помірні фізичні навантаження,

практики релаксації,

уникнення стресу,

позитивний настрій,

відмова від алкоголю та паління.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що у космос запустили перший у світі дерев'яний супутник. Він створений японськими дослідниками.

Також ми писали, що 24 листопада компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще одну партію своїх інтернет-супутників Starlink. Загалом було запущено 20 апаратів.