Прогноз магнітних бур 28 листопада — метеозалежні можуть не хвилюватися

Потужні спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
У четвер, 28 листопада, суттєвих магнітних бур можна не остерігатися. За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С, але такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 28 листопада
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М і невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 28 листопада:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 20%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
- Кількість сонячних плям — 58.
Як полегшити вплив магнітних бур
Синоптики повідомляють, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Щоб полегшити вплив магнітних бур, можна дотримуватися кількох простих рекомендацій, які допоможуть зменшити неприємні симптоми:
- дотримання режиму сну та відпочинку,
- здорове харчування,
- помірні фізичні навантаження,
- практики релаксації,
- уникнення стресу,
- позитивний настрій,
- відмова від алкоголю та паління.
Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що у космос запустили перший у світі дерев'яний супутник. Він створений японськими дослідниками.
Також ми писали, що 24 листопада компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще одну партію своїх інтернет-супутників Starlink. Загалом було запущено 20 апаратів.
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