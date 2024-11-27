Прогноз магнітних бур на сьогодні, 27 листопада

Чого чекати метеозалежним — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур на Землі у середу, 27 листопада, не очікується. Однак на Сонці були потужні спалахи, які можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 27 листопада
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких М1,7. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів.
Спалах М1,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у середу геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М і невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 27 листопада
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
- Кількість сонячних плям — 62.
Синоптики наголошують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що у космос запустили перший у світі дерев'яний супутник. Він створений японськими дослідниками.
Також ми писали, що 24 листопада компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще одну партію своїх інтернет-супутників Starlink. Загалом було запущено 20 апаратів.
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