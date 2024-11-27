Прогноз магнітних бур на сьогодні, 27 листопада

Головний біль у жінки. Фото: Freepik

Суттєвих магнітних бур на Землі у середу, 27 листопада, не очікується. Однак на Сонці були потужні спалахи, які можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 27 листопада

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких М1,7. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів.

Спалах М1,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М і невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Дівчина страждає на головний біль. Ілюстративне фото: Freepik

Сонячна активність на 27 листопада

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 62.

Синоптики наголошують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що у космос запустили перший у світі дерев'яний супутник. Він створений японськими дослідниками.

Також ми писали, що 24 листопада компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще одну партію своїх інтернет-супутників Starlink. Загалом було запущено 20 апаратів.