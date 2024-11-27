Прогноз магнитных бурь на сегодня, 27 ноября

Чего ждать метеозависимым — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь на Земле в среду, 27 ноября, не ожидается. Однако на Солнце были мощные вспышки, которые могут вызвать небольшой уровень помех на дневной стороне Земли.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 27 ноября
Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и три вспышки класса М, наибольшая из которых М1,7. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек.
Вспышка М1,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышки класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 27 ноября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- Количество солнечных пятен — 62.
Синоптики отмечают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Напомним, 5 ноября стало известно, что в космос был запущен первый в мире деревянный спутник. Он создан японскими исследователями.
Также мы писали, что 24 ноября компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще одну партию своих интернет-спутников Starlink. Всего было запущено 20 аппаратов.
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