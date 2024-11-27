Прогноз магнитных бурь на сегодня, 27 ноября

Головная боль у женщины. Фото: Freepik

Существенных магнитных бурь на Земле в среду, 27 ноября, не ожидается. Однако на Солнце были мощные вспышки, которые могут вызвать небольшой уровень помех на дневной стороне Земли.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 27 ноября

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и три вспышки класса М, наибольшая из которых М1,7. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек.

Вспышка М1,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышки класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Freepik

Солнечная активность на 27 ноября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 62.

Синоптики отмечают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Напомним, 5 ноября стало известно, что в космос был запущен первый в мире деревянный спутник. Он создан японскими исследователями.

Также мы писали, что 24 ноября компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще одну партию своих интернет-спутников Starlink. Всего было запущено 20 аппаратов.