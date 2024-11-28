Погода в Україні 29 листопада — прогноз від Наталки Діденко

Сніжна погода. Фото: Reuters

В Україні у п'ятницю, 29 листопада, прогнозують потепління по всій території. Разом з тим циклон змінить погодні умови, а вже цими вихідними на зміну йому прийде антициклон.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 29 листопада

Наталка Діденко прогнозує, що найтепліша погода буде на півдні України. Там температура повітря становитиме +6...+11 °C. У західних областях температурні позначки термометра сягатимуть +4...+7 °C.

Морози також ослабнуть, проте, можливі невеличкі похолодання +1...+5°C. Наталка Діденко попереджає про можливу ранкову ожеледицю та тумани.

Карта циклонів. Фото: скриншот

Циклон над Грецією та його атмосферні фронти принесе дощі в Україну. У п'ятницю Наталка Діденко прогнозує дощ та мокрий сніг у західних областях, на півночі України, на Вінниччині, Черкащині та Одещині.

Решта територій будуть без опадів, а у Донецькій та Луганській областях можлива сонячна погода.

У Києві в п'ятницю, 29 листопада, буде мокрий сніг та дощ. Вітер буде рвучким у південно-східному напрямку. Температура повітря вночі опуститься до нуля, а вдень становитиме +1...+3 °C.

Якою буде погода на вихідних

Наталка Діденко зазначила, що у суботу та неділю в Україні буде антциклон, який принесе суху погоду без опадів та тепло.

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