Погода в Украине 9 мая — какой будет погода завтра

Дожди весной. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 9 мая, на юго-восток Украины с территории Румынии будет перемещаться циклон. Он принесет дожди и снижение температуры.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды на 9 мая

Ночью в Карпатах, на высокогорье, ожидаются дожди с мокрым снегом. В то же время на большинстве территории Западной Украины осадков не будет, но из-за прояснения ночью на холодном воздухе может появиться иней.

Погода в стране обещает быть облачной с прояснениями. Ночью дожди прокатятся по юго-западным областям, Кировоградской, Черкасской, местами на Житомирщине и Киевщине. Днем дожди продлятся на большинстве территории, кроме запада страны. В центральных и южных областях возможны дожди, на юго-востоке — местами с грозами.

Ветер преимущественно северный, до 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +2...+7 °С, в северо-западных областях на поверхности почвы возможны заморозки в промежутке 0...+5 °С. Днем температура поднимется до 8-13 °С, а на востоке и юго-востоке будет теплее — ночью +5...+10 °С, днем +13...+18 °С.

На высокогорье Карпат ночью возможны дожди с мокрым снегом, а днем осадков не будет. Температура ночью на высокогорье опустится до -5 °С, а днем повысится до +1...+6 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Также мы писали, что в мае 2025 года Землю накроет серия сильных магнитных бурь.

Ранее синоптики сообщали, что во второй декаде мая в южных регионах и на Закарпатье начнется климатическое лето.