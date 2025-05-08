Погода в Україні 9 травня — якою буде погода завтра

Дощі навесні. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 9 травня, на південний схід України з території Румунії переміщатиметься циклон. Він принесе дощі та зниження температури.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцетра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 9 травня

Вночі в Карпатах, на високогір’ї, очікуються дощі з мокрим снігом. Водночас на більшості території Західної України опадів не буде, але через прояснення вночі на холодному повітрі може з'явитися іній.

Погода в країні обіцяє бути хмарною з проясненнями. Вночі дощі прокотяться по південно-західних областях, Кіровоградщині, Черкащині, місцями на Житомирщині та Київщині. Вдень дощі триватимуть на більшості території, окрім заходу країни. В центральних та південних областях можливі дощі, на південному сході — подекуди з грозами.

Вітер переважно північний, до 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +2...+7 °С, в північно-західних областях на поверхні ґрунту можливі заморозки у проміжку 0...+5 °С. Вдень температура підвищиться до 8-13 °С, а на сході та південному сході буде тепліше — вночі +5...+10°С, вдень +13...+18 °С.

На високогір'ї Карпат вночі можливі дощі з мокрим снігом, а вдень опадів не буде. Температура вночі на високогір'ї опуститься до -5 °С, а вдень підвищиться до +1...+6 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Також ми писали, що у травні 2025 року Землю накриє серія сильних магнітних бур.

Раніше синоптики повідомляли, що у другій декаді травня у південних регіонах і на Закарпатті розпочнеться кліматичне літо.