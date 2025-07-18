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Циклон принесет дожди и жару — прогноз погоды на выходные

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 22:33
Прогноз погоды на выходные - какой будет погода 19 и 20 июля
Мужчина летом под дождем. Фото: Новини.LIVE

С 19 по 21 июля в Украине ожидается неустойчивая погода из-за циклона, который будет медленно двигаться с территории страны в сторону Беларуси. Вместе с ним в разных регионах пройдут атмосферные фронты, которые принесут дожди разной интенсивности.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и портал meteoprog.

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19 июля осадки прогнозируются почти во всех областях Украины. На следующий день, 20 июля, дожди преимущественно накроют западные, северные и местами центральные области. А 21 июля дожди ожидаются уже только в северной части страны.

Температурный режим в ночные часы будет относительно однородным: минимальная температура будет колебаться в пределах +13...+19 °C, тогда как на юге и юго-востоке будет несколько теплее — около +20 °C.

Днем температуры будут разнообразными. В целом будет преобладать диапазон +22.... +28 °C, однако на юге и юго-востоке сохранится жаркая погода с температурой +27...+33 °C. Уже в воскресенье жара распространится и на большинство центральных областей. Самый свежий воздух будет в западных областях, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской — здесь днем прогнозируют комфортные +19...+24 °C.

Прогноз погоды на выходные от meteoprog

В течение ближайших выходных, 19 и 20 июля, в Украине ожидается неустойчивая погода из-за влияния пониженного атмосферного давления и движения атмосферных фронтов. На большей части страны прогнозируют кратковременные дожди, местами значительные, а также грозы. Самая высокая температура воздуха сохранится на юго-востоке и в Крыму.

В субботу, 19 июля, на западе страны будет царить преимущественно облачная погода с небольшими, местами умеренными дождями и возможными грозами. Ветер ожидается западного направления со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться в промежутке +12...+17 °C, днем — +19...+24 °C, а на Закарпатье местами до +26 °С.

Северные области встретят этот день с дождями, которые ночью пройдут в Сумской области, а днем - в Киевской области, местами сопровождаясь грозами. Ветер будет менять направление с юго-восточного до южного, скорость 5-10 м/с, с порывами при грозах. Температура днем поднимется до +27 °С.

В центральных областях осадки будут незначительными — ночью в Полтавской и Днепропетровской областях возможны умеренные дожди с грозами. Температура будет колебаться днем от +23.... +28 °С, а в Днепропетровской области местами до +31 °С.

Юг Украины и Крым порадуют переменной облачностью без осадков. Температура днем будет достигать +29 °С, а в Крыму и Приазовье — даже до +33 °С.

Восточные области будут самыми теплыми: там пройдут дожди с грозами, местами значительные. Днем температура будет достигать +25...+30 °С, а на крайнем юго-востоке — до +37 °С.

В воскресенье, 20 июля, на западе страны сохранится дождливая погода с умеренными и значительными осадками, кроме Закарпатья, где ожидается без осадков. На севере местами также пройдут дожди с грозами и шквалами. Температура несколько снизится, но останется комфортной — днем +20...+26 °С.

В центральных регионах осадки будут локальными и слабыми, только в Черкасской и западной Кировоградской областях возможны дожди с грозами. Ветер будет слабым до умеренного, температура днем поднимется до +32 °С.

Южные и восточные области в воскресенье будут иметь преимущественно сухую погоду. Температура воздуха в южных регионах достигнет +33 °С, на востоке — до +32 °С.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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