Сьогодні по всій Україні очікується суха та тепла погода, але Наталка Діденко прогнозує і дощі в деяких регіонах

Діти під душем в літню спеку. Ілюстративне фото: pexels.com

За прогнозами синоптиків сьогодні практично по всій території нашої країни буде суха та дуже тепла погода з доволі високими температурами. Це пов'язано із впливом підвищеного атмосферного тиску, що пануватиме у більшість регіонів України.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз на 19 червня від Укргідрометеоцентра

Спека та висока температура хіба що не торкнуться Чернігівської та Сумської областей, а також сходу України разом із Закарпаттям. В цих регіонах температура буде лагідної й не спекотною через вплив слабкого атмосферного фронту з північного заходу.

Вітер переважно західного та північно-західного напрямку. У денні години на півдні та сході країни можливі його пориви до 15–20 м/с.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25...+30 °С, тоді як на заході та півночі країни буде комфортніше — +20...+25 °С. В Карпатах вдень тут очікується +16...+21 °С.

Мапа погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Погода від Наталки Діденко

Наталка Діденко прогнозує на сьогодні північно-західний вітер поривчастий вітер зі швидкістю до 15–20 м/с. Але температура повітря залишатиметься по-літньому комфортною. Вдень стовпчики термометрів покажуть +22...+27 °C, а на півдні країни потеплішає до +26…+31 °C.

Повідомлення Наталки Діденко. Фото: Скриншот

Діденко прогнозує у столиці Україні ввечері невеликий дощ, а температура повітря у Києві становитиме +24 °C.

Опади з грозами можуть бути на заході країни, місцями — на півночі та сході.

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі встановиться тепла та суха погода. Протягом дня небо буде змінно хмарним, однак дощів не передбачається.

Синоптики також прогнозують, що літо цього року буде досить спекотним.