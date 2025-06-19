Сьогодні по всій Україні очікується суха та тепла погода, але Наталка Діденко прогнозує і дощі в деяких регіонах

Починається літня спека — прогноз погоди на сьогодні по Україні
За прогнозами синоптиків сьогодні практично по всій території нашої країни буде суха та дуже тепла погода з доволі високими температурами. Це пов'язано із впливом підвищеного атмосферного тиску, що пануватиме у більшість регіонів України.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Прогноз на 19 червня від Укргідрометеоцентра
Спека та висока температура хіба що не торкнуться Чернігівської та Сумської областей, а також сходу України разом із Закарпаттям. В цих регіонах температура буде лагідної й не спекотною через вплив слабкого атмосферного фронту з північного заходу.
Вітер переважно західного та північно-західного напрямку. У денні години на півдні та сході країни можливі його пориви до 15–20 м/с.
Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25...+30 °С, тоді як на заході та півночі країни буде комфортніше — +20...+25 °С. В Карпатах вдень тут очікується +16...+21 °С.
Погода від Наталки Діденко
Наталка Діденко прогнозує на сьогодні північно-західний вітер поривчастий вітер зі швидкістю до 15–20 м/с. Але температура повітря залишатиметься по-літньому комфортною. Вдень стовпчики термометрів покажуть +22...+27 °C, а на півдні країни потеплішає до +26…+31 °C.
Діденко прогнозує у столиці Україні ввечері невеликий дощ, а температура повітря у Києві становитиме +24 °C.
Опади з грозами можуть бути на заході країни, місцями — на півночі та сході.
Нагадаємо, що сьогодні в Одесі встановиться тепла та суха погода. Протягом дня небо буде змінно хмарним, однак дощів не передбачається.
Синоптики також прогнозують, що літо цього року буде досить спекотним.
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