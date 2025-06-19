Сегодня по всей Украине ожидается сухая и теплая погода, но Наталка Диденко прогнозирует и дожди в некоторых регионах

Дети под душем в летнюю жару. Иллюстративное фото: pexels.com

По прогнозам синоптиков сегодня практически по всей территории нашей страны будет сухая и очень теплая погода с довольно высокими температурами. Это связано с влиянием повышенного атмосферного давления, которое будет царить в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталка Диденко.

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Жара и высокая температура разве что не коснутся Черниговской и Сумской областей, а также востока Украины вместе с Закарпатьем. В этих регионах температура будет мягкой и не жаркой из-за влияния слабого атмосферного фронта с северо-запада.

Ветер преимущественно западного и северо-западного направления. В дневные часы на юге и востоке страны возможны его порывы до 15-20 м/с.

Днем столбики термометров поднимутся до +25...+30 °С, тогда как на западе и севере страны будет комфортнее — +20...+25 °С. В Карпатах днем здесь ожидается +16...+21 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Погода от Наталки Диденко

Наталка Диденко прогнозирует на сегодня северо-западный ветер порывистый ветер со скоростью до 15-20 м/с. Но температура воздуха будет оставаться по-летнему комфортной. Днем столбики термометров покажут +22...+27 °C, а на юге страны потеплеет до +26...+31 °C.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: Скриншот

Диденко прогнозирует в столице Украины вечером небольшой дождь, а температура воздуха в Киеве составит +24 °C.

Осадки с грозами могут быть на западе страны, местами - на севере и востоке.

Напомним, что сегодня в Одессе установится теплая и сухая погода. В течение дня небо будет переменно облачным, однако дождей не предвидится.

Синоптики также прогнозируют, что лето в этом году будет достаточно жарким.