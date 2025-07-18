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Головна Метео Циклон принесе дощі та спеку — прогноз погоди на вихідні

Циклон принесе дощі та спеку — прогноз погоди на вихідні

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 22:33
Прогноз погоди на вихідні — якою буде погода 19 та 20 липня
Чоловік влітку під дощем. Фото: Новини.LIVE

З 19 по 21 липня в Україні очікується нестійка погода через циклон, який повільно рухатиметься з території країни в бік Білорусі. Разом із ним у різних регіонах пройдуть атмосферні фронти, що принесуть дощі різної інтенсивності.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та портал meteoprog.

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Прогноз погоди на вихідні від Укргідрометеоцентра

19 липня опади прогнозуються майже у всіх областях України. Наступного дня, 20 липня, дощі переважно накриють західні, північні та місцями центральні області. А 21 липня дощі очікуються вже лише в північній частині країни.

Температурний режим у нічні години буде відносно однорідним: мінімальна температура коливатиметься в межах +13...+19 °C, тоді як на півдні та південному сході буде дещо тепліше — близько +20 °C.

Вдень температури будуть різноманітними. Загалом переважатиме діапазон +22....+28 °C, однак на півдні та південному сході збережеться спекотна погода з температурою +27...+33 °C. Вже у неділю спека пошириться й на більшість центральних областей. Найсвіжіше повітря буде у західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській — тут вдень прогнозують комфортні +19...+24 °C.

Прогноз погоди на вихідні від meteoprog

Протягом найближчих вихідних, 19 та 20 липня, в Україні очікується нестійка погода через вплив зниженого атмосферного тиску та рух атмосферних фронтів. На більшій частині країни прогнозують короткочасні дощі, місцями значні, а також грози. Найвища температура повітря утримається на південному сході та в Криму.

У суботу, 19 липня, на заході країни пануватиме переважно хмарна погода з невеликими, подекуди помірними дощами та можливими грозами. Вітер очікується західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі коливатиметься у проміжку +12...+17 °C, вдень — +19...+24 °C, а на Закарпатті місцями до +26 °С.

Північні області зустрінуть цей день із дощами, які вночі пройдуть на Сумщині, а вдень – у Київській області, місцями супроводжуючись грозами. Вітер змінюватиме напрямок з південно-східного до південного, швидкість 5–10 м/с, з поривами при грозах. Температура вдень підніметься до +27 °С.

У центральних областях опади будуть незначними — вночі у Полтавській та Дніпропетровській областях можливі помірні дощі з грозами. Температура коливатиметься вдень від +23....+28 °С, а в Дніпропетровській області місцями до +31 °С.

Південь України і Крим порадують мінливою хмарністю без опадів. Температура вдень сягатиме +29 °С, а в Криму і Приазов’ї — навіть до +33 °С.

Східні області будуть найтеплішими: там пройдуть дощі з грозами, місцями значні. Вдень температура сягатиме +25…+30 °С, а на крайньому південному сході — до +37 °С.

У неділю, 20 липня, на заході країни збережеться дощова погода з помірними та значними опадами, окрім Закарпаття, де очікується без опадів. На півночі місцями також пройдуть дощі з грозами і шквалами. Температура дещо знизиться, але залишиться комфортною — вдень +20…+26 °С.

У центральних регіонах опади будуть локальними і слабшими, лише на Черкащині та заході Кіровоградщини можливі дощі з грозами. Вітер буде слабким до помірного, температура вдень підніметься до +32 °С.

Південні та східні області у неділю матимуть переважно суху погоду. Температура повітря в південних регіонах досягне +33 °С, на сході — до +32 °С.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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