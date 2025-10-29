Видео
Дата публикации 29 октября 2025 13:24
обновлено: 13:34
Магнитные бури 29 октября — прогноз для метеозависимых на сегодня
Головокружение. Фото: Pexels

В среду, 29 октября, Земля окажется под влиянием слабой магнитной бури уровня G1. Буря такой интенсивности не опасна, однако может вызвать кратковременные сбои в работе энергетических систем и связи, а также повлиять на естественное поведение птиц и животных во время миграций. Для людей, особенно тех, кто чувствительно реагирует на изменения погоды, возможно ухудшение самочувствия.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 29 октября

Согласно последним данным, за прошедшие сутки солнечная активность оставалась на низком уровне. На поверхности Солнца зафиксирована одна вспышка класса B и одна вспышка C, которые не оказывают существенного влияния на земное магнитное поле.

Астрономы прогнозируют, что в среду геомагнитная ситуация будет оставаться нестабильной, возможен кратковременный переход к слабому шторму. Солнечная активность при этом останется низкой, хотя не исключено возникновение вспышки М-класса.

Магнітні бурі
Усталость и слабость. Фото: Pexels

Солнечная активность на 29 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 27
null
Прогноз магнитных бурь на октябрь. Фото: скриншот

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Специалисты напоминают, что предупреждения о магнитных бурях помогают людям с хроническими заболеваниями вовремя реагировать на изменения и уменьшать риск сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркты или инсульты.

Медики отмечают, что во время геомагнитных колебаний часто наблюдаются головные боли, головокружение, повышенное давление, усталость, сонливость или, наоборот, бессонница. У некоторых людей могут возникать нарушения сердечного ритма, раздражительность или снижение концентрации внимания. Врачи советуют в такие дни уменьшить нагрузки, пить больше воды, избегать стрессов и давать организму отдохнуть.

Напомним, уже известны даты в ноябре, когда будут сильные магнитные бури.

Также синоптик Наталья Диденко сообщила, какой будет погода в Украине 30 октября.

космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
