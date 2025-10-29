Магнитные бури 29 октября — прогноз для метеозависимых на сегодня

Держите таблетки — специалисты предупредили о магнитных бурях
В среду, 29 октября, Земля окажется под влиянием слабой магнитной бури уровня G1. Буря такой интенсивности не опасна, однако может вызвать кратковременные сбои в работе энергетических систем и связи, а также повлиять на естественное поведение птиц и животных во время миграций. Для людей, особенно тех, кто чувствительно реагирует на изменения погоды, возможно ухудшение самочувствия.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 29 октября
Согласно последним данным, за прошедшие сутки солнечная активность оставалась на низком уровне. На поверхности Солнца зафиксирована одна вспышка класса B и одна вспышка C, которые не оказывают существенного влияния на земное магнитное поле.
Астрономы прогнозируют, что в среду геомагнитная ситуация будет оставаться нестабильной, возможен кратковременный переход к слабому шторму. Солнечная активность при этом останется низкой, хотя не исключено возникновение вспышки М-класса.
Солнечная активность на 29 октября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 27
Как магнитные бури могут влиять на самочувствие
Специалисты напоминают, что предупреждения о магнитных бурях помогают людям с хроническими заболеваниями вовремя реагировать на изменения и уменьшать риск сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркты или инсульты.
Медики отмечают, что во время геомагнитных колебаний часто наблюдаются головные боли, головокружение, повышенное давление, усталость, сонливость или, наоборот, бессонница. У некоторых людей могут возникать нарушения сердечного ритма, раздражительность или снижение концентрации внимания. Врачи советуют в такие дни уменьшить нагрузки, пить больше воды, избегать стрессов и давать организму отдохнуть.
