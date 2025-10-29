Магнітні бурі 29 жовтня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Запаморочення. Фото: Pexels

У середу, 29 жовтня, Земля опиниться під впливом слабкої магнітної бурі рівня G1. Буря такої інтенсивності не є небезпечною, проте може спричинити короткочасні збої в роботі енергетичних систем і зв’язку, а також вплинути на природну поведінку птахів та тварин під час міграцій. Для людей, особливо тих, хто чутливо реагує на зміни погоди, можливе погіршення самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 29 жовтня

Згідно з останніми даними, за минулу добу сонячна активність залишалася на низькому рівні. На поверхні Сонця зафіксовано один спалах класу B і один спалах C, які не мають суттєвого впливу на земне магнітне поле.

Астрономи прогнозують, що у середу геомагнітна ситуація залишатиметься нестабільною, можливий короткочасний перехід до слабкого шторму. Сонячна активність при цьому залишиться низькою, хоча не виключено виникнення спалаху М-класу.

Втома та слабкість. Фото: Pexels

Сонячна активність на 29 жовтня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 27

Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Фахівці нагадують, що попередження про магнітні бурі допомагають людям із хронічними захворюваннями вчасно реагувати на зміни й зменшувати ризик серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркти чи інсульти.

Медики зазначають, що під час геомагнітних коливань часто спостерігаються головні болі, запаморочення, підвищений тиск, втома, сонливість або, навпаки, безсоння. У деяких людей можуть виникати порушення серцевого ритму, дратівливість чи зниження концентрації уваги. Лікарі радять у такі дні зменшити навантаження, пити більше води, уникати стресів і давати організму відпочити.

Нагадаємо, уже відомі дати в листопаді, коли будуть сильні магнітні бурі.

Також синоптик Наталка Діденко повідомила, якою буде погода в Україні 30 жовтня.