Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Тримайте поруч таблетки — фахівці попередили про магнітні бурі

Тримайте поруч таблетки — фахівці попередили про магнітні бурі

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 13:24
Оновлено: 13:34
Магнітні бурі 29 жовтня — прогноз для метеозалежних на сьогодні
Запаморочення. Фото: Pexels

У середу, 29 жовтня, Земля опиниться під впливом слабкої магнітної бурі рівня G1. Буря такої інтенсивності не є небезпечною, проте може спричинити короткочасні збої в роботі енергетичних систем і зв’язку, а також вплинути на природну поведінку птахів та тварин під час міграцій. Для людей, особливо тих, хто чутливо реагує на зміни погоди, можливе погіршення самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 29 жовтня

Згідно з останніми даними, за минулу добу сонячна активність залишалася на низькому рівні. На поверхні Сонця зафіксовано один спалах класу B і один спалах C, які не мають суттєвого впливу на земне магнітне поле.

Астрономи прогнозують, що у середу геомагнітна ситуація залишатиметься нестабільною, можливий короткочасний перехід до слабкого шторму. Сонячна активність при цьому залишиться низькою, хоча не виключено виникнення спалаху М-класу.

Магнітні бурі
Втома та слабкість. Фото: Pexels

Сонячна активність на 29 жовтня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 27
null
Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Фахівці нагадують, що попередження про магнітні бурі допомагають людям із хронічними захворюваннями вчасно реагувати на зміни й зменшувати ризик серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркти чи інсульти.

Медики зазначають, що під час геомагнітних коливань часто спостерігаються головні болі, запаморочення, підвищений тиск, втома, сонливість або, навпаки, безсоння. У деяких людей можуть виникати порушення серцевого ритму, дратівливість чи зниження концентрації уваги. Лікарі радять у такі дні зменшити навантаження, пити більше води, уникати стресів і давати організму відпочити.

Нагадаємо, уже відомі дати в листопаді, коли будуть сильні магнітні бурі.

Також синоптик Наталка Діденко повідомила, якою буде погода в Україні 30 жовтня

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації