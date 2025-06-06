Магнитные бури 6 июня 2025 года — прогноз

Мужчина страдает от головной боли. Фото: Pexels

Магнитосфера Земли в пятницу, 6 июня, будет в возбужденном состоянии. Астросиноптики прогнозируют, что существенных магнитных бурь не ожидается, впрочем не исключают солнечный радиационный шторм. Поэтому все же стоит внимательно относиться к своему самочувствию и здоровью.

Об этом стало известно из информации на ресурсе Meteoprog.

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По прогнозу специалистов, солнечная активность в течение последних суток была зафиксирована на низком уровне. За прошедшие 24 часа на Солнце зафиксировано пять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,1.

Астросиноптики подчеркивают, что вспышки класса С считаются средними из крупных вспышек. Однако вспышка М1,1 время от времени провоцирует незначительный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. В этот день есть большая вероятность солнечного радиационного шторма.

Геомагнитное поле в пятницу будет колебаться от спокойного до более активного уровня. Активность Солнца может вызвать незначительные, но ощутимые вспышки класса Х.

Мужчина держится за голову из-за головной боли. Фото: Pexels

Солнечная активность на 6 июня:

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 40

Как питаться во избежание влияния магнитных бурь

Специалисты напоминают, что даже слабые геомагнитные колебания могут влиять на сердечно-сосудистую систему, особенно у людей с хроническими заболеваниями. В такие дни рекомендуется корректировать образ жизни, в частности — питание.

В дни повышенной солнечной активности желательно избегать тяжелой, жирной и соленой пищи. Важно уменьшить потребление кофе, алкоголя, жареных и острых блюд — они могут усиливать нагрузку на сосуды и сердце.

Рацион лучше наполнить продуктами, богатыми магнием и калием: это зелень, бананы, курага, запеченный картофель, гречка, тыквенные семечки, свекла. Также полезно употреблять больше воды, компотов, морсов и зеленого чая — это способствует поддержанию нормального давления и выведению избытка натрия.

Хорошо влияют на нервную систему и общий тонус легкие супы, салаты, овощи на пару, рыба, печеные яблоки и натуральные йогурты.

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