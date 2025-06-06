Магнітні бурі 6 червня 2025 року — прогноз

Чоловік страждає від головного болю. Фото: Pexels

Магнітосфера Землі у п'ятницю, 6 червня, буде у збудженому стані. Астросиноптики прогнозують, що суттєвих магнітних бур не очікується, втім не виключають сонячний радіаційний шторм. Тому все ж варто уважно ставитися до свого самопочуття і здоров'я.

Про це стало відомо з інформації на ресурсі Meteoprog.

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За прогнозом фахівців, сонячна активність протягом останньої доби була зафіксована на низькому рівні. За минулі 24 години на Сонці зафіксовано п'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,1.

Астросиноптики підкреслюють, що спалахи класу С вважаються середніми з великих спалахів. Однак спалах М1,1 час від часу провокує незначний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Цього дня є велика ймовірність сонячного радіаційного шторму.

Геомагнітне поле у п'ятницю коливатиметься від спокійного до більш активного рівня. Активність Сонця може викликати незначні, проте відчутні спалахи класу Х.

Чоловік тримається за голову через головний біль. Фото: Pexels

Сонячна активність на 6 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 40

Як харчуватися для уникнення впливу магнітних бур

Фахівці нагадують, що навіть слабкі геомагнітні коливання можуть впливати на серцево-судинну систему, особливо у людей із хронічними захворюваннями. У такі дні рекомендується коригувати спосіб життя, зокрема — харчування.

У дні підвищеної сонячної активності бажано уникати важкої, жирної та солоної їжі. Важливо зменшити споживання кави, алкоголю, смажених і гострих страв — вони можуть посилювати навантаження на судини та серце.

Раціон краще наповнити продуктами, багатими на магній і калій: це зелень, банани, курага, запечена картопля, гречка, гарбузове насіння, буряк. Також корисно вживати більше води, компотів, морсів та зеленого чаю — це сприяє підтримці нормального тиску та виведенню надлишку натрію.

Добре впливають на нервову систему й загальний тонус легкі супи, салати, овочі на парі, риба, печені яблука та натуральні йогурти.

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